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Esra Akkaya'nın videosu gündem oldu!

Ünlü oyuncu Esra Akkaya'nın videosu gündem oldu! İşte detaylar...

Esra Akkaya'nın videosu gündem oldu!

Ünlü oyuncu Esra Akkaya'nın sosyal medyaya düşen videosu gündem oldu.

Esra Akkaya'nın videosu gündem oldu!
Sadece bekarların katılabildiği bir seansa giden oyuncunun, videosu çok konuşuldu.

 Esra Akkaya'nın videosu gündem oldu!

Akkaya, kendini tanıma seansı olan organizasyonuna katıldı. 

 Esra Akkaya'nın videosu gündem oldu!

Akkaya, kişisel gelişim ve başkalarıyla kurduğun gözlemleme seansında yer aldı. 

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