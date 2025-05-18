 Esra Akkaya'nın videosu gündem oldu!

Ünlü oyuncu Esra Akkaya'nın sosyal medyaya düşen videosu gündem oldu.



Sadece bekarların katılabildiği bir seansa giden oyuncunun, videosu çok konuşuldu.

Akkaya, kendini tanıma seansı olan organizasyonuna katıldı.

Akkaya, kişisel gelişim ve başkalarıyla kurduğun gözlemleme seansında yer aldı.

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