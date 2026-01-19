  • Video Galeri Foto Galeri
Esma Er sanatseverleri hayran bıraktı

Cabaret Artistique adlı kişisel resim sergisinin açılışında ünlü sanatçı Esma Er, birbirinden güzel şarkılar ile sahne aldı.

Sıra dışı konsept seçkin konukların ilgisini görürken açılışa davetli gibi katılan kabare oyuncuları eşliğinde Esma Er, "Diamonds are Forever" adlı şarkıyı seslendirirken, kabare serginin kreatif direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü sanatçı Emre Ertürk, sanatçının koluna özel bir resim yaptı.

Esma Er tablolarının satışından elde edilen gelir Fethiye Pati Park Veteriner Kliniği’nde tedavi gören sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılacak. Daha önce benzeri görülmemiş bu eğlenceli konseptin sergilendiği “Cabaret Artistique” resim sergisinin ilk gecesine, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Kamos Galeri alanında "Cabaret Artistique" adlı resim sergisi, 21 Ocak tarihine kadar, akşam saatlerinde sergileniyor.

