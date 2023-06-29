 Eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa yeniden bir arada

Bugüne kadar ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı” ,”Ben Bazen” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıya beraber imza atan eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa, müzikseverlere yaz sürprizi yaptı. İkili stüdyoya girdi ve sezonun bomba hiti olmaya aday ‘Çapkınca’ya imza attı. Şarkının sözü ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait.

Simge Sağın ile bu dönemde duyduğumuz birçok hit şarkının yenilikçi düzenlemelerine imzasını atan Ozan Bayraşa’nın ortak projesi ‘Çapkınca’ haftaya dinleyici ile buluşacak.

‘Çapkınca’ daha yayınlanmadan olay yarattı. Simge Sağın’nın şarkının kaydını yaptığı stüdyodan paylaştığı nakarat kısmı sosyal medyada binlerce kez art arda dinlendi ve paylaşıldı.

Simge Sağın & Ozan Bayraşa ortak projesi ‘Çapkınca’ 3 Temmuz Pazartesi günü tüm dijital platformlarda!

Çift bir dönem evlenecekken ayrılmış, daha sonra ise müzik çalışmaları için arkadaşlıklarını devam ettirmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.