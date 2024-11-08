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Eşi Uğur Akkuş'un sert boşanma açıklamasına Ebru Şallı'dan cevap geldi!

Eşi Uğur Akkuş'un sert boşanma açıklamasına Ebru Şallı'dan cevap geldi! İşte detaylar...

Eşi Uğur Akkuş'un sert boşanma açıklamasına Ebru Şallı'dan cevap geldi!

Beş yıldır evli olan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, boşanıyor.

Eşi Uğur Akkuş'un sert boşanma açıklamasına Ebru Şallı'dan cevap geldi!


Akkuş, "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" demişti.

 Eşi Uğur Akkuş'un sert boşanma açıklamasına Ebru Şallı'dan cevap geldi!

Akkuş'un açıklamarına Şallı'dan cevap geldi. Şallı, "Uğur Bey ile dört yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldı. Ben sekiz ay önce avukatlarıma boşanma vekaleti verdim. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için bilgi vermek istedim. Her iki tarafında özelidir" dedi.

 

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