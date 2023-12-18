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SnobMagazin.com

Erkekler için 2024 saç model tüyoları

Saç tasarım uzmanı Levent Saydam, 2024 yılında erkek saç trendleri arasında kısa saçın ön plana çıkacağını belirtti.

Erkekler için 2024 saç model tüyoları

Her erkek hayranlık uyandıran güzel erkek saç modelleri ile beğenilmek ister. Erkek saç modelleri konusunda da yeni ve çeşitli trendler ortaya çıkıyor. Saç tasarım uzmanı Levent Saydam, 2024 yılında erkek saç trendleri arasında kısa saçın ön plana çıkacağını belirtti.

Erkekler için 2024 saç model tüyoları

Saydam, "Günümüzde erkekler, kısa saç modelleri ile kişisel tarzlarını ifade etme ve farklı görünümler yaratma konusunda daha yaratıcı hale geldi. Uzun saç modeli son dönemde popülerliğini yitirdi. 2024 yılında, maskülen yüz hatları daha ortaya çıkacağı için, yan favori ve enseden üste doğru uzun veya kısa dokulu saç modelleri oldukça popüler olacak. Sakal modasında ise uzun sakalların popülerliği azaldı, kirli sakal revaçta" diye konuştu.

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