Erdinç Çelik, Amerika'da kendi salonunu açtı

İstanbul'dan Hollywood'a: Ünlülerin kuaförü Erdinç Çelik Amerika'da kendi salonunu açtı

Erdinç Çelik, Amerika'da kendi salonunu açtı

35 yıllık kuaförlük kariyerinde Naomi Campbell, Ben Affleck, Aamir Khan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan Erdinç Çelik, Amerika’da kendi salonunu açarak başarılarına bir yenisini ekledi.

İstanbul’da başladığı meslek yolculuğunu sinema, televizyon ve reklam setlerinde taçlandıran Çelik, 17 sinema filmi ve 2000’den fazla reklam projesinde saç tasarımı yaptı.

Tinker Tailor Soldier Spy ve Ben Affleck’in yönettiği Argo gibi ödüllü yapımlarda görev aldı.

2022’de Amerika'ya taşınan usta kuaför, New York ve New Jersey’de yöneticilik ve danışmanlık yaptıktan sonra 2025’te New Jersey, Tenafly’da Team Hair Pro adlı kendi salonunu açtı.

Burada hem saç tasarımı hizmeti veriyor hem de meslektaşlarına Avrupa kuaförlük tekniklerini tanıtan eğitimler düzenliyor.

Çelik, kuaförlüğü “teknik olduğu kadar duygusal bir sanat” olarak tanımlıyor ve Amerika modasında Türk imzasını güçlendirmeye devam ediyor.

 

