  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Endoff’un bayram şekeri ‘Anıl Durmuş’

Ünlü şarkıcı Anıl Durmuş, Ramazan bayramın ikinci gününde Ataşehir Watergarden’daki Endoff’da sahne aldı.

Endoff’un bayram şekeri ‘Anıl Durmuş’

Programına başlamadan önce kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin bayramını kutlayan Durmuş, “Hepinizin bayramını en içtenlikle kutluyorum. Bu akşamki bayram şekeriniz benim” diyerek esprili bir şekilde hayranlarını güldürdü.

Endoff’un bayram şekeri ‘Anıl Durmuş’

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede muhteşem bir performans sergileyen başarılı şarkıcı, konserine alkışlar eşliğinde noktaladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dubai’de yolların tozunu attırdı!
  Güncel

Dubai’de yolların tozunu attırdı!

Tatilcilerin Buray ile bayram coşkusu ikiye katlandı
  Güncel

Tatilcilerin Buray ile bayram coşkusu ikiye katlandı

Polat Ailesi iş için Berlin’de
  Güncel

Polat Ailesi iş için Berlin’de

Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”
  Güncel

Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”

Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka saçlarının gücünü ortaya koyuyor
  Güncel

Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka saçlarının gücünü ortaya koyuyor

Post Malone, David Kushner ve Jessie Ware'dan yepyeni çıkışlar
  Güncel

Post Malone, David Kushner ve Jessie Ware'dan yepyeni çıkışlar