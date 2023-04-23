Endoff’un bayram şekeri ‘Anıl Durmuş’

Programına başlamadan önce kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin bayramını kutlayan Durmuş, “Hepinizin bayramını en içtenlikle kutluyorum. Bu akşamki bayram şekeriniz benim” diyerek esprili bir şekilde hayranlarını güldürdü.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede muhteşem bir performans sergileyen başarılı şarkıcı, konserine alkışlar eşliğinde noktaladı.

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