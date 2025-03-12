 Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!

Snob Magazin'in haberine göre; Emre Dinler, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Zembilli' dizisinde yer alan oyuncu, "Çekimler İzmir'de devam ediyor.



Heyecanlıyız. Güzel projenin içindeyiz.

İki günlük repom vardı, İstanbul'a geldim.



İstanbul'u çok özledim. Burada zaman geçirdikten sonra yine İzmir'e gideceğim" diye konuştu.

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