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SnobMagazin.com

Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!

Ünlü oyuncu Emre Dinler'den Zembilli açıklaması! İşte detaylar...

Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!

Snob Magazin'in haberine göre; Emre Dinler, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!
Seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Zembilli' dizisinde yer alan oyuncu, "Çekimler İzmir'de devam ediyor.

 Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!
Heyecanlıyız. Güzel projenin içindeyiz.

 Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!

İki günlük repom vardı, İstanbul'a geldim.

 Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!


İstanbul'u çok özledim. Burada zaman geçirdikten sonra yine İzmir'e gideceğim" diye konuştu.

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