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Emrah'ın sahne stili gündem oldu

Emrah'ın sahne stili gündem oldu. İşte detaylar...

Emrah'ın sahne stili gündem oldu

Emrah, Günay Restaurant'ta sahne aldı.

Emrah'ın sahne stili gündem oldu
Şarkıcı, siyah takımın altına beyaz spor ayakkabı giydi.

 Emrah'ın sahne stili gündem oldu

Emrah'ın stilini gündem oldu.

 

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