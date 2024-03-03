 Emrah'ın sahne stili gündem oldu

Emrah, Günay Restaurant'ta sahne aldı.



Şarkıcı, siyah takımın altına beyaz spor ayakkabı giydi.

Emrah'ın stilini gündem oldu.

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