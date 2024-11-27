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EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!

EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı! İşte detaylar...

EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!

Özge Yağız, bu yıl 52’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde hem güzelliği hem de zarafetiyle kırmızı halıya damgasını vurdu.

 EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!

Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar’ın imzasını taşıyan zarif elbisesi ve Versace marka şık ayakkabılarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yağız, doğal güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!
Ödül törenleri öncesi otel önünde verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Yağız,

EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!
büyücü duruşuyla bu yılın unutulmaz isimlerinden biri olacağı şimdiden belli etti.

 EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!

Berkay Akgül ile başrollerini paylaştığı "Safir" dizisiyle Türkiye’yi temsil eden Yağız,

EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!
dizi kategorisinde finale kalan projelerden birinin parçası olmanın gururunu yaşadı.

 EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!

Ödül törenindeki heyecanını dile getiren başarılı oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

 EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!

"Böylesine prestijli bir ödül törenine, finale kalan bir proje ile katılmak bizim için tarifsiz bir deneyimdi.

EMMY Ödülleri'nde Özge Yağız rüzgarı!
Safir’in bir parçası olduğum ve bu özel anları değerli insanlarla paylaştığım için çok mutluyum."

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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