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Emir Benderlioğlu hayatındaki pişmanlığı anlattı

Kariyeri boyunca yer aldığı onlarca yapımla izleyenlerin beğenisini kazanan oyuncu Emir Benderlioğlu, baba olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini MAG Babalar Günü özel içeriğinde anlattı.

Emir Benderlioğlu hayatındaki pişmanlığı anlattı

"Evladım doğunca onu ilk kucağına alan bendim" açıklamasında bulunan Emir Benderlioğlu baba olduğunda hissettiği duyguları şu sözler ile ifade etti: "O küçük gözlerine ilk baktığımda yaşadığım duyguları tarif edemem ama genel olarak ilk düşündüğüm şey şuydu: Keşke daha erken yaşta baba olsaydım."

Emir Benderlioğlu hayatındaki pişmanlığı anlattı

Baba olmadan önce hissettikleri ile ilgili ise "Baba olduktan sonra; evlat sahibi olmadan önce ebeveyn olmaktan korkmanın, aslında insanın bir anlamda kendinden korkması olduğunu düşünmeye başladım. Bence bu konu bizlere sosyal olarak aşılanan ve yüklenen yetersizliklerle ilgili. Baba olduktan sonra hayat ve evladım, bana yetersizliklerimle başa çıkmayı öğretti" açıklamasında bulundu. 

Babalar Günü mesajını ileterek sözlerini noktalayan Benderlioğlu " Çocuklarımıza sevgi, bilgelik ve rehberlik sunarak onların hayatlarına ışık tutan tüm babalara minnettarlığımı sunuyorum. Babalar, sizin varlığınız ve fedakârlığınız, çocuklarımızın geleceğini inşa eden temel taşlardır. Sizlerin güven verici elleri ve bilge sözleri, evlatlarınızın yolunu aydınlatıyor. Bu özel gününüz kutlu olsun ve her anınız sevgi ve huzurla dolu olsun" dedi.

 

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