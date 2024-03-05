 Emine Ün 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisi hakkında konuştu

Emine Ün, Almanya'dan gelen yeğeniyle Nişantaşı City's görüntülendi.



Oyuncu, kızı Duru'nun köpeğini gezdirdiğini söyledi. 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde Halime Hatun'u oynayan Ün, "Keyifli ve güzel geçiyor. Farklı heyecanlar yaşıyoruz. İlk tarihi dizim. Fatih Sultan Mehmed'in üvey annesini oynuyorum. Sette tarih danışmanımız var. Uzun bir eğitim sürecinden geçtik. Ekip olarak iyi bir sinerji var. Aile gibi oldu" dedi. Tiyatro projelerinden bahseden Ün, "Uygur Tiyatrosu'nda yedinci yılım. 'Başka Sen Yok Ki' var ikinci oyunum. İki oyun ve set. Yoğun çalışıyorum ama boş oturmak bana göre değil" diye konuştu.

İSTEDİLER AMA OKULA GİDECEK

Kızı Duru'nun oyuncu olacağına haberlerine Ün, "Duru Londra'ya üniversiteye gidiyor. Anca reklam çekebilir ama dizi yapamaz. İstediler ama okula gidecek. Şu an kamera önünü düşünmüyor ama sonrasında fikri değişebilir bilemem. Babası da bende her zaman desteğiz. Nerede mutlu olacaksa orada mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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