 Elvan Elvan'dan romantik bir yaz şarkısı!

Başarılı doktorluk kariyerinin yanı sıra hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Elvan Elvan, müzik dünyasına duygusal bir giriş yaptı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan Bir Yuva Kuralım adlı şarkısıyla yaz aşklarına yepyeni bir melodi kazandıran Elvan Elvan, romantik ruhları yakalıyor.



Düğün sezonunun favorisi olmaya aday şarkı, sevgiyle örülmüş bir hayatın temsilcisi olarak; aynı çatı altında huzurla yürümeyi hayal eden tüm çiftlere ithaf ediliyor. İçten sözleri ve yalın melodisiyle kalplere dokunan parça, özel anılara eşlik etmeye aday.

Elvan Elvan’ın samimi yorumu, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarırken, Bir Yuva Kuralım adeta kalpten kalbe uzanan bir bağ kuruyor. Şarkının düzenlemesi usta aranjör Faruk Paker’e aitken, müzik direktörlüğünü Hakan Güngör üstleniyor.



Video klibin yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Kemal Başbuğ var. Klip, İstanbul’un büyüleyici doğal alanlarından Belgrad Ormanı’nda, doğanın huzur veren atmosferi eşliğinde çekildi. Aşkın saflığını yansıtan görüntüler, şarkının duygusal etkisini pekiştiriyor. Elvan Gaye Elvan, Bir Yuva Kuralım'ı “aşkın gücüne, güvene ve ortak bir geleceğe inanan kalplerin ortak dili” olarak tanımlıyor.

Samuray Müzik yapımcılığında, Avrupa Müzik dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini alan Bir Yuva Kuralım'ın klibi ise Elvan Elvan’ın YouTube kanalında yayında!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.