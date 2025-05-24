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Elvan Elvan'dan romantik bir yaz şarkısı!

Düğün sezonuna aşk dolu bir dokunuş: Bir Yuva Kuralım yayında!

Elvan Elvan'dan romantik bir yaz şarkısı!

Başarılı doktorluk kariyerinin yanı sıra hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Elvan Elvan, müzik dünyasına duygusal bir giriş yaptı.

 Elvan Elvan'dan romantik bir yaz şarkısı!

Sözü ve müziği kendisine ait olan Bir Yuva Kuralım adlı şarkısıyla yaz aşklarına yepyeni bir melodi kazandıran Elvan Elvan, romantik ruhları yakalıyor.

 Elvan Elvan'dan romantik bir yaz şarkısı!


Düğün sezonunun favorisi olmaya aday şarkı, sevgiyle örülmüş bir hayatın temsilcisi olarak; aynı çatı altında huzurla yürümeyi hayal eden tüm çiftlere ithaf ediliyor. İçten sözleri ve yalın melodisiyle kalplere dokunan parça, özel anılara eşlik etmeye aday.

 Elvan Elvan'dan romantik bir yaz şarkısı!

Elvan Elvan’ın samimi yorumu, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarırken, Bir Yuva Kuralım adeta kalpten kalbe uzanan bir bağ kuruyor. Şarkının düzenlemesi usta aranjör Faruk Paker’e aitken, müzik direktörlüğünü Hakan Güngör üstleniyor.

 

Elvan Elvan'dan romantik bir yaz şarkısı!
Video klibin yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Kemal Başbuğ var. Klip, İstanbul’un büyüleyici doğal alanlarından Belgrad Ormanı’nda, doğanın huzur veren atmosferi eşliğinde çekildi. Aşkın saflığını yansıtan görüntüler, şarkının duygusal etkisini pekiştiriyor. Elvan Gaye Elvan, Bir Yuva Kuralım'ı “aşkın gücüne, güvene ve ortak bir geleceğe inanan kalplerin ortak dili” olarak tanımlıyor.

Elvan Elvan'dan romantik bir yaz şarkısı!

Samuray Müzik yapımcılığında, Avrupa Müzik dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini alan Bir Yuva Kuralım'ın klibi ise Elvan Elvan’ın YouTube kanalında yayında!

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