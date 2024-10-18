Elton John, İstanbul’a geldi. İngiliz sanatçı, Kuzguncuk’ta yemek yedi.

Türkiye'nin ilk vegan fine dining restoranının şefi Bahtiyar Büyükduman, Elton John'un restoran ekibiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Kendisine yemek yapmak, yemekleri anlatmak ve bu unutulmaz anı yaşamak inanılmaz gurur vericiydi" diye yazdı.

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