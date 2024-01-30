Ekran yıldızlarında protez saç modası

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni dizisi Güzel Atlar Diyarı’nda başrolü kapan Arda Atak da yeni imaj çalışması için Okan Özgül’ü tercih eden oyunculardan oldu. Rolü için yoğun bir çalışma temposuna giren genç oyuncu, hem spora ağırlık verdi hem de saçlarına protez yaptırdı. Yetenekli olmasının yanı sıra yakışıklılığıyla dikkat çeken Atak, hem ekranların hem de sinemanın yeni jönlerinden biri olmaya aday gibi görünüyor.

Cem Yılmaz ve Çağatay Ulusoy'un saçları, Okan Özgül'ün sihirli ellerinde karakterleri için yeniden şekillendiği ortaya çıktı. Cem Yılmaz, "Erşan Kuneri" filminde canlandırdığı karakterle tamamen farklı bir imajla sevenlerinin karşısına çıkarken, Çağatay Ulusoy ise "Kübra" filminde Gökhan karakterine hayat verirken saçlarında önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişim, her iki oyuncunun da karakterlerine daha fazla derinlik katmak ve seyirciyi etkilemek amacıyla gerçekleşti.

OYUNCULARIN PERFORMANSINDA SAÇIN ROLÜ!

Karakterin ruhunu tasarladığı protez saçlarla buluşturan saç uzmanı Okan Özgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncular saçlarındaki değişiklikleri, sadece güzellik ya da imaj algısından ziyade karakterlerini daha etkili bir şekilde yansıtabilmek için de tercih ediyor. Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy’un saç değişiklikleri, karakter analizleriyle uyumlu olarak yapıldı. Bu da performanslarını daha güçlü kıldı. Arda Atak da ise karakterin dış görünüşü, hikâyeye katkı sağlamak ve seyirciyi daha fazla etkilemek için önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.