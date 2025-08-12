  • Video Galeri Foto Galeri
Ekin Türkmen Organize İşler dizisine katıldı!

Yılmaz Erdoğan’ın sevilen film serisi Organize İşler, dizi formatıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Devam filmi ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nın 8 bölümlük mini dizi versiyonu için çalışmalar hız kazandı.

Orijinal kadroda yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu’na, başarılı oyuncu Ekin Türkmen de katıldı.

 

Dizide, Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği “Sarı Saruhan” karakterinin sevgilisi Ecem rolünü canlandıracak olan Türkmen, çekimler öncesi hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz günlerde yönetmenliğini Sinan Sertel’in, yapımcılığını ise Hakan Sancaktutan’ın üstlendiği festival filmi ‘Elisa’nın çekimlerini tamamlayan oyuncu, yaz aylarını yoğun tempoyla geçiriyor. Türkmen, yeni sezon dizileri için de görüşmelerini sürdürüyor.

