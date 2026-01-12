 Efes’in Sırrı filmine karnaval havasında gala!

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Efesin Sırrı’ filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti.

Severek takip ettiği ünlü isimler ile buluşan minik seyirciler, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi ve büyük bir heyecanla filmi izledi.



‘Efes’in Sırrı’, 16 Ocak’ta sinemalarda!

