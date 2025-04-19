 Ediz Hun Doğa ve İnsan İlişkileri'ni anlattı

Kriton Curi Çevre Vakfı tarafından düzenlenen “Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri” konulu konferans, 12 Nisan 2025 tarihinde Hilton Bosphorus Harbiye’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Uzman ekolog ve sanatçı Ediz Hun, konferansa konuşmacı olarak katıldı.



Norveç’te çevre bilimleri ve marin biyoloji eğitimi alan, 40 yılı aşkın süredir çevre konusunda akademik çalışmalar yürüten Hun, konuşmasında doğa-insan ilişkisinin tarihsel gelişiminden iklim değişikliğine, nüfus artışının ekosistem üzerindeki etkilerinden toplumsal bilinçlenmenin önemine kadar pek çok başlığa değindi. Bilimsel verilerle desteklenen sunumunda farklı ülkelerden çarpıcı örnekler paylaşan Hun, insan-doğa dengesinin korunmasının, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olduğunu vurguladı. Konuşmasını Mevlânâ, Yunus Emre, Konfüçyus ve Âşık Veysel’den alıntılarla zenginleştiren Hun, doğaya duyulan sevgi ve saygının toplumsal barışa da katkı sağlayacağını ifade etti.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kriton Curi Çevre Vakfı Başkanı Birgül Küçükönder ise, çevre kavramının dünya ülkelerinin gündemine 1972 Stockholm Konferansı ile girdiğini ancak Türkiye’de bu alandaki öncülüğü 1966 yılında Robert Kolej’de yüksek lisans yaparak başlatan Prof. Dr. Kriton Curi’nin vizyoner çalışmalarına dikkat çekti. Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefini hatırlatan Küçükönder, “2030’a 5 kala bu hedef için hep birlikte daha fazla sorumluluk almalıyız” dedi.

Konferansa, aralarında çeşitli üniversite mezunları, akademisyenler, iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, avukatlar ve doktorların da bulunduğu seçkin bir topluluk katıldı. Mütevelli heyeti üyelerinin yanı sıra çevre bilimine gönül vermiş pek çok katılımcı, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

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