Edis'in yeni şarkısı ''Azar Azar'' hızlı yükseldi bir numara oldu  

Edis'in hızlı yükselişi devam ediyor. Yeni şarkısı ’’Azar Azar’’ geçen hafta henüz yayınlandığı ilk gün müzik platformlarında ilk 50 listelerine giren sanatçı, YouTube'un en çok izlenenleri listelediği trend listesinde bir numaraya yükseldi. Kısa sürede sevilen şarkının müziği ve sözleri kadar yeni modern dans koreografilerinin yer aldığı, mahkeme konseptli klibi de çok konuşuldu. Melih Kun'un yönetmenliğinde çekilen klip için Silivri'de eski bir casino mahkeme salonuna dönüştürülmüştü.

Edis'in dinleyicisiyle ilk kez Harbiye Açıkhava konserinde buluşturduğu ’’Azar Azar’’ın sözleri Emrah Karakuyu, müziği Emrah Karakuyu ile Kadir Akgöl’e ait. Düzenlemesi ise Kadir Akgöl, Gökberk Çırakoğlu, Khalil Cherradi, Elber Tutkus ve Zeki Arkun’un imzalarını taşıyor.

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