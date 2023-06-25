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Edis’in şarkılarıyla Kıbrıs alev aldı

Edis, en sevilen şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla Kıbrıs’ta konser verdi. Denizin üstüne kurulmuş olan sahneye zodyak botla gelen ünlü yıldız, kırmızı kostümüyle geceyi yaktı.

Edis’in şarkılarıyla Kıbrıs alev aldı

 

 Albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam eden Edis, geçen akşam Les Müzik Festivali’nde sahneye çıktı. 

Edis’in şarkılarıyla Kıbrıs alev aldı

Edis sahneye zodyak botla gelerek hayranlarının alkışlarıyla çıktı. Kıbrıs’ta denizin üzerine kurulan dev sahnede şarkılarını seslendiren ünlü yıldız, hit’leri ve dansçılarının kendisine eşlik ettiği sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. 

Yaklaşık 2 saat boyunca enerjisi bir an bile düşmeyen Edis’in şovuna dijital sahne dekoru ve dansçıları eşlik etti. Ünlü yıldız, kendisi için özel olarak tasarlanan kırmızı kostümüyle Kıbrıs’ı yaktı.

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