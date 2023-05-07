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Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu

Edis, Eurovision Şarkı Yarışması için inşa edilen ve daha önce Jennifer Lopez, Rihanna ve Shakira gibi isimlerin konser verdiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Crystal Hall’de konser verdi. İşte detaylar...

Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu

Edis, Bakü Crystal Hall'da 12 bin kişinin izlediği konserde sahneye çıktı. Sahne repertuarı yenilenen, tüm şarkıları yeniden aranje edilen Edis, Azerbaycanlı hayranlarına müthiş ve yıllarca hatırlanacak bir şov yaşattı. Müzikal kariyerinde ortaya koyduğu vizyoner bakışını sahnesine de taşıyan Edis, Bakü konseriyle sahne serüvenini yeni bir noktaya taşıdı.

 Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu

Edis için özel olarak tasarlanan 20 metrelik dikey sahnesiyle dikkat çeken konserde ünlü yıldıza 28 kişilik dansçı grubu eşlik etti. Uzun bir aradan sonra ilk kez hayranlarıyla buluşan Edis, sahneye ‘Banane’ adlı şarkısı ve izleyenlerin sevinç dolu çığlıkları eşliğinde çıktı.

Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu
Ünlü yıldız çok sevilen ‘Bana mı?’, ‘Arıyorum’, ‘Vay’ gibi şarkılarının yanı sıra hayranlarına bir de sürpriz yaptı ve henüz yayınlanmayan yeni şarkısı ‘Mayhoş’u da Bakü konserinde ilk kez seslendirdi.

Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu
Crystal Hall’de biletli konser veren ilk Türk sanatçı olan Edis, “Hoşgeldiniz, neceseniz… Bugün burada olmak çok büyük bir gurur ve onur. Bana hep uğur getiriyorsunuz” diyerek kendisini izlemeye gelen binlerce seyircisine seslendi.

 Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu

Her zaman sahne şovları ve performanslarıyla adından söz ettiren Edis, stiliyle de dikkati çekti. Göz kamaştıran iki kristal bir kostümle sahneye çıkan Edis, aksesuarlarıyla da adından söz ettirdi.

Edis Bakü'de kostümüyle konuşuldu

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