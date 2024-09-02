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Eda-Metin Özülkü’den makamda konser

Ardahan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tertip ettiği Eda- Metin Özülkü ve Ferihan Atik konseri yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Eda-Metin Özülkü’den makamda konser

Tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında Ardahan Belediyesi de bir konser düzenledi. Ünlü pop sanatçıları Eda-Metin Özülkü ve Ferihan Atik'in vereceği konser, kentte etkili olan yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Eda-Metin Özülkü’den makamda konser

Bunun üzerine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, makamında ağırladığı sanatçılarla beraber gerçekleştirdiği canlı yayında konserin iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. 

Başkanlık Makamında mini konser birbirinden güzel eserler seslendiren Eda-Metin Özülkü ve Ferihan Atik'e, ses sanatçısı Belediye Başkanı Faruk Demir'de meşhur parçası 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm'le eşlik etti.

Eda-Metin Özülkü’den makamda konser

Basın mensuplarına konuşan Belediye Başkanı Demir, "Bugün 102.yıldönümünü gurur ve sevinçle geride kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı bir konserle tamamlamayı arzu ettik. Ancak yoğun yağış koşulları nedeniyle konserimizi iptal ederek ileri bir tarihe erteledik. Buradan siz değerli basın mensupları  aracılığıyla tüm hemşehrilerimizin affına sığınıyor, şu anda yanımda bulunan sanatçı arkadaşlarım Eda-Metin Özülkü ve Ferihan Atik'e ve de  ekibine teşekkür ediyorum."

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