 Ece Gürsel'in cilt yaşı 26 çıktı

Manken Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde Funda Çetin’in sahibi olduğu güzellik merkezi açılışına katıldı.

Renkli anlara sahne olan açılışta cilt yaşını ölçtüren Ece Gürsel, cilt yaşının 26 olduğunu öğrenince; “Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur arkadaşlar. Cilt bakımıma önem veren bir insanım şaşırmadım çıkan sonuca doğrusu” dedi.

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