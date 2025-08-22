  Ece Gürsel’den sürpriz itiraflar!

İstanbul Fashion Connection (İFCO) bu yıl yine moda rüzgârı estirdi. Podyuma çıkan ünlü model Ece Gürsel ise sadece şıklığıyla değil, yaptığı açıklamalarla da geceye damga vurdu.

28 yıllık kariyerini geride bırakan güzel manken, “Her podyumda hâlâ ilk günkü heyecanımı yaşıyorum. Bu fuarda olmak benim için çok özel” diyerek duygularını paylaştı.

Ama sürprizler bununla bitmedi! Gürsel, müzik yolculuğuna da hız kesmeden devam ediyor. Çok yakında yeni şarkısını ve klibini sevenleriyle buluşturacağını müjdeledi. “Klibim yolda, şarkımın enerjisiyle kalplere dokunacağız” diyerek heyecanını gizleyemedi.

Bir başka bomba haber ise sahneden geldi. İlk kez bir müzikal kabarede başrolleri paylaşacağını açıklayan Ece Gürsel, “Bu benim için yepyeni bir deneyim. Seyirciyle tiyatro sahnesinde ayrıca şarkı söyleyerek de buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum” sözleriyle yeni projesini duyurdu.

Hem podyumda, hem müzikte hem de tiyatroda rüzgâr estirmeye hazırlanan Ece Gürsel, İFCO’da yine tüm gözleri üzerine çekti.

