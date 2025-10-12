 Ebru Yaşar’dan sahne sürprizi

Ebru Yaşar İstanbul’da sezonun ilk konserini Günay Restaurant’ta verdi. Ünlü sanatçının konserinde Danla Biliç ve Cemal Can Canseven de sahneye konuk oldu.

Türkiye’nin güçlü sesi Ebru Yaşar önceki gün Günay Restaurant sahnesindeydi. Hit şarkılarından oluşan güçlü repertuvarıyla dinleyicilerini coşturan Ebru Yaşar sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kısa bir süre önce Malatya Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan, 22 Ekim’de Mardin’de sahne almaya hazırlanan Ebru Yaşar, “Türkiye’yi karış karış geziyoruz. Kültür yolu festivalleri yapıyoruz. Çok güzel geçiyor. Oradaki bütün insanlar lütfedip konserlerimize geliyorlar. Onlar sayesinde rekorlar kırıyoruz. En son durağımız Malatya’ydı. Deprem bölgesine moral vermek gururdur. Sanat buluşturur, sanat kavuşturur’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde giydiği ayakkabı gündem olan Ebru Yaşar ayakkabısı sorulunca, “Severek takip ettiğim bir dünya markası. Ben severek giydim beğenen de olmuştur, beğenmeyen de. Tasarım aksesuar ve kıyafetleri sanat olarak görüyorum. Fiyatı abartıldı tabii. Ama her şeyi fiyatıyla değerlendirmemek lazım. Nice zanaatkarlar, tasarımcılar var. Sen almadın, ben giymedim kimler giyecek” diye yanıt verdi. Yaşar, “Pazarları gezer misiniz?” sorusuna “Yurt dışından da alıyorum, arkadaşlarımdan da giyiniyorum, pazara yolum düşse oraya da gidiyorum. Üretimin olduğu her yer her şey benim için çok kıymetli. Beğendiğin ve yakışan kıyafetlerin bazen maddi değeri yüksektir ama yıllarca giyersin” diye yanıtladı.

KEHRİBAR MARŞ OLDU

Ebru Yaşar şarkılarının dizilerde kullanılması ve en sonu Çağatay Ulusoy’un Kehribar’ı söylemesi hakkında da konuştu ve “Çağatay’a ne kadar yakıştı. Ondan önce başka bir dizide de kullandılar kendileri sağolsunlar talep ediyorlar biz seve seve, sevgili Burak da şarkının sahibi olduğu için seve seve hediye ediyoruz şarkılarımızı çok da yakışıyor. Kehribar zaten marş oldu” dedi.

Ebru Yaşar kendisini izleyen Danla Biliç ve Cemal Can Canseven’i sahneye davet ederek “Sekiz ile Dokuz” şarkısını onlarla birlikte söyledi. Ardından Yaşar ve Canseven’in yaptığı dans geceye damgasını vurdu.

