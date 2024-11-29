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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler! İşte detaylar...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler!

Daha önce boşanacaklarını açıklayan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan hamleler geldi.

 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler!

Instagram'dan açıklama yapan Akkuş, "Davayı geri çektim. Evliliğimize bir şans daha verdim" dedi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler!
TV 8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın'a konuşan Ebru Şallı ise, "İlk defa duydum. Hiç haberim yok" dedi.

 

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