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Ebru Polat'ın gözlüğü herkesi tedirgin etti!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın gözlüğü herkesi tedirgin etti! İşte detaylar...

Ebru Polat'ın gözlüğü herkesi tedirgin etti!


Ebru Polat, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Ebru Polat'ın gözlüğü herkesi tedirgin etti!

Röportaja başlamadan önce şarkıcı, "Metaverse gözlük şu an ben de... Sizi çekiyorum. Dokunmatik ekran var gözlüğe basınca ses kaydı ve görüntü alıyor. Telefonda bile konuşabiliyorsun. Çok güzel bir teknoloji..." dedi.

 Ebru Polat'ın gözlüğü herkesi tedirgin etti!

Polat, "Siz neden böyle bir şey tercih ettiniz?" sorusuna, "Instagram'da kendimi paylaşırken ayna karşısında telefon tutacağıma böyle çekeceğim. Dışarıda sakıncalı olabilir. Dışarıda izinsiz çekim doğru ve yasal değil.

Ebru Polat'ın gözlüğü herkesi tedirgin etti!
Amerika'da yasaklanmış yani izinsiz çekmenin cezası var. Kötü amaç içinde kullanabilir. İnsanlar art niyetli şekilde kullanabilir. 4-5 ay önce İspanya'dan 500-600 dolara almıştım" yanıtını verdi.

 Ebru Polat'ın gözlüğü herkesi tedirgin etti!

Polat, "Sansasyonel bir şey yakaladınız, yayınlar mısınız?" sorusuna, "Yayınlamam. Özel hayatın gizliliği ve ihlali var" cevabını verdi. Gözlükle ilgili espriler yapan, "Ebru herkesi gözetliyor. Yeni bir program yapayım 'Ebru'dan Kaçmaz' diye... Yeni paparazzi benim" diyerek, espri yaptı.

 

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