Ebru Keskin'den yeni şarkı

Çekimleri Karaköy sokaklarında gerçekleşen şarkının aranjesi başarılı aranjör Moniac tarafından yapıldı.

Video klibinin görüntü yönetmenliğini ise Amirali Ghorbanzadeh üstlendi. Prodüktörlüğünü Tolga Aykut’un üstlendiği “Gaye” MAHZEN etiketi ile tüm dijital platformlardaki yerini alıyor.

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