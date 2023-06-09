  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ebru Keskin'den yeni şarkı

Kariyeri boyunca farklı sound ve akımlara kapısını her zaman açık tutan Ebru Keskin’in yeni teklisi "Gaye"nin güçlü sözleri günümüzde bir çok hit şarkıya imza atan Doğanay Karadeniz imzası taşıyor. Şarkıda 'Gayen ne olursa olsun dünya dönmeye devam ediyor' mesajı ile herkesin kalbine dokunmayı başarıyor.

Ebru Keskin'den yeni şarkı

Çekimleri Karaköy sokaklarında gerçekleşen şarkının aranjesi başarılı aranjör Moniac tarafından yapıldı.

Video klibinin görüntü yönetmenliğini ise Amirali Ghorbanzadeh üstlendi. Prodüktörlüğünü Tolga Aykut’un üstlendiği “Gaye” MAHZEN etiketi ile tüm dijital platformlardaki yerini alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı
  Magazin

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak
  Magazin

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı

Sıla yaz turnesine başladı
  Magazin

Sıla yaz turnesine başladı

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje
  Magazin

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin küvet pozu olay oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin küvet pozu olay oldu