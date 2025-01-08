 Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir ayrıldı mı? Güven Yüreyi açıkladı!

Şarkıcı Güven Yüreyi, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şarkıcı, "Beş şarkı hazırlanıyoruz. Sürpriz isimlerle düet var. İnanılmaz iki isimle düet şarkımız var. Yıldız Tilbe ile görüşüyoruz düet için... Konserler yoğun devam ediyor" dedi.



Rahatsızlık yaşadığını belirten Yüreyi, "Bir yıl rahatsızlık sürecim vardı, ara vermiştim. Sektörle uğraşmak zor, biraz psikolojik sorunlar yaşadım. Biraz ara vermek istedim. Bu 2022-2023 dönemiydi. Bomba gibi tekrardan döneceğiz" diye konuştu. 2025 için ise şarkıcı, "2024'ün ortasından itibaren özel şeyler gerçekleşti. 2025 benim yılım olacak. Buna inanıyorum. Enerji gönderiyorum. 13 yaşından beri müzik sektöründeyim. Annem, babam ve abi müzisyenlik yapıyor. Büyük star olacağım diye hedefim yok. Müzik adına işler yapmak istiyorum. Şarkılarım milyonlarla tek bir ağızdan söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.



BİRBİRLERİNE AŞKLA BAKIYORLARDI

Yüreyi, "Sahneye çıkmak istediğiniz biri var mı?" sorusuna, "Ebru Gündeş çok severim. 'O Ses Türkiye'de düetimiz var. Onunla alakalı inşallah bir sürpriz olabilir. Ebru Gündeş ile sahneye çıkmak isterim. Kraliçe o, bambaşka bir seviye... Yaklaşık iki hafta önce eşiyle sahneme gelmişti. Eşini de çok seviyorum, çok kıymetli. Sahneme gelmesi inanılmaz mutluluk verici benim için. Boğazından dolayı rahatsızdı, sahneye almak istemedim" yanıtını verdi. Gündeş'in eşi Murat Özdemir'le çıkan boşanma haberlerinin hatırlatılmasına şarkıcı, "Gayet mutlular. Ben öyle bir şeye tanık olmadım. Birbirlerine aşkla bakıyorlardı" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.