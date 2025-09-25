  • Video Galeri Foto Galeri
Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı

Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı. İşte detaylar...

Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı

Ebru Gündeş, 2024 yılının şubat ayında evlendiği Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını açıkladı.

 Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı

Sanatçı, "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" dedi.

