 Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı

Ebru Gündeş, 2024 yılının şubat ayında evlendiği Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını açıkladı.

Sanatçı, "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" dedi.

