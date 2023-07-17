Duymuyorsun Çığlıklarımı yayınlandı

Yasin Aydın ve yabancı şarkılara yaptığı coverlarla adından sıkça söz ettiren Tuğçe Haşimoğlu, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlediği “Duymuyorsun Çığlıklarımı” isimli yeni düet şarkılarını Grand Müzik etiketiyle yayınladı. Söz ve müziği Kerim Araz imzası taşıyan şarkıya Özdinç Cinan yönetmenliğinde klip çekildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.