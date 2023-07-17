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Duymuyorsun Çığlıklarımı yayınlandı

Tuğçe Haşimoğlu, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlediği “Duymuyorsun Çığlıklarımı” isimli yeni düet şarkılarını Grand Müzik etiketiyle yayınladı.

Duymuyorsun Çığlıklarımı yayınlandı

Yasin Aydın ve yabancı şarkılara yaptığı coverlarla adından sıkça söz ettiren Tuğçe Haşimoğlu, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlediği “Duymuyorsun Çığlıklarımı” isimli yeni düet şarkılarını Grand Müzik etiketiyle yayınladı. Söz ve müziği Kerim Araz imzası taşıyan şarkıya Özdinç Cinan yönetmenliğinde klip çekildi.

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