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Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta

Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta... İşte detaylar...

Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta

Edmond Rostand'ın unutulmaz eseri 'Cyrano De Bergerac' bu sezon tiyatroya uyarlandı.

 Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta

Bir dönem rol aldığı atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'deki ‘Avukat Esma’ rolüyle dikkat çeken Duygu Üstünbaş da bu oyunda izleyiciyle buluşuyor.

 Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta

AVUKAT ESMA’DAN ROXANNE’E

'Roxanne rolünü canlandıran genç oyuncu, tiyatroda Bülent Emin Yarar, Mert Fırat, Caner Erdem ve Ece Çeşmioğlu Ölmez gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşıyor. Ahmet Sami Özbudak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu oyun, bu yorumuyla geçmişten bugüne bir köprü kuruyor. İzleyici, eserin şiirsel ve masalsı atmosferini arkasına alarak günümüzün güzellik meselelerine, derinliğini kaybetmiş duygulara, aşka, yalnızlığa ve ölüme yeniden bakıyor.

Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta

“Cyrano” 4 Nisan, 20 Mayıs ve 29 Mayıs’ta Dasdas’ta..

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