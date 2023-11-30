Dünyaca ünlü ses şifacısı Leo Cosendai Türkiye’ye geliyor

Ses’i ‘Varoluşa açılan bir portaldır ve aşırı aktif zihnin derinliklerinden şimdiki ana uyanmaya hızlı bir geçittir’ diyerek tanımlayan Cosendai, İstanbul’da ilk kez, sesin şifasını uygulayabilecek eğitmenler yetiştirecek.

The Times’ta ‘Leo Londra’nın en önde gelen Gong ustasıdır’ ve Vouge UK’de ‘Leo, ses ile şifalanmaya 10 yıldan fazladır öncülük ediyor’ diye kendisinden bahsedilen Leo Cosendai, Şubat 2024’te başlayacağı Naad/Ses yogası Eğitmen Eğitimi’ne Kasım 2024’e kadar devam edecek. Bu eğitim sonunda tüm katılımcılar yoga alliance onaylı bir sertifikaya sahip olacaklar.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız lütfen?

Dönüşüm aracı olarak ses ve müzikle çalışıyorum - nerede olursa olsun, insanın bakış açısını sorgulamak ve bu hayatdaki yolda ilerlerken birbirimize yardım etmek için sanat enstalasyonları ve geçici etkileşimler yaratmaktan keyif alıyorum.

Yarattığım şeyler şunları içerir:

-Third Ear uygulaması (Apple tarafından ödül alan bir uygulama)

- "7 günlük ses meditasyonu" - Sesli Kitap- Harper Collins tarafından yayınlandı)

-OM ses enstelasyonu

- Pace Gallery London, Foundation Beyeler Zürich & Basel, Royal Academy of Art'ta projeler...

Naad Yoga/Ses Yogasına nasıl başladınız?

Müzik tutkusu, çok hassas bir sinir sistemi ve başkalarıyla bağlantı kurma ihtiyacı! Bunun uzun bir süre olduğunu söyleyebilirim. Planlanmayan yolculuk, o anda doğru hissettiren şeyin adım adım yönlendirdiği bir yolculuktu.

Naad Yoga/Ses Yogası nedir?

Yoga sadece fiziksel duruşlar, hareketler değildir; bir yaşam biçimidir, nefes almanın, x'in, y'nin ve sesi hem algılamanın hem de üretmenin bir yoludur. Benim tercih ettiğim yoga budur: ses yogası. İç ve dış kulaklarınız, sesiniz ve frekans alemine ilişkin anlayışınız üzerinde çalışır, böylece uyum içinde orkestrasyon yapabilir ve yönetilebilirsiniz. Çok çalışma gerektiren, fakat dağları hareket ettiriren bir pratikdir.

Bu uygulamaların fiziksel, ruhsal ve zihinsel faydaları nelerdir?

Sinirbilim alanında bazı önemli isimlerle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz ancak hâlâ açıklayamadığımız pek çok şey var. Ancak bazı fiziksel faydalar olarak şunları içerir:

- Ağrı kesici özelliği

- Kardiyovasküler destek (kalp atış hızını düşürür, HRV'yi artırır, nefes hızını ve kan basıncını düşürür

- Kimyasal ve hormonal uyarım (nitrik oksit, oksitosin ve serotonin)

- Sinir sistemi düzenlenmesi (vagus siniri)

Zihinsel faydaları çeşitlidir, mesela:

- Strese karşı dayanıklılık

- Ruhsal denge.....

Bu yolculuğunuzda size en iyi gelen şey nedir?

Şu anda Londra'da Güney Kensington'da bulunan son enstallasyonum OM'u seviyorum. Burda ne zaman ses banyosu deneyimlesem, her türlü inanılmaz duyguyu yaşıyorum (ek olarak burda öğrencilerimde kendi ses şifa çalışmalarını yapabiliyorlar.)

Ses ile şifalandırmanın popülaritesinde son yıllarda çok büyük bir artış var, özellikle ünlülerden başlayan ve tüm kitleye yayılan bir artış. Bu artışa ne sebep olduğunu düşünüyorsunuz ve bu konuda nasıl hissediyorsunuz?

Başlangıç olarak, çok fazla ele alınmamış stresin var olduğunu düşünüyorum çünkü mevcut pek çok sağlık teklifi aslında pek de iyi değil. İkincisi, ses erişilebilirdir, son derece güvenlidir ve tür olarak DNA'mızda bulunan bir şeydir. Herkesin birlikde olması, gözleri kapalı olarak güvenli bir alanda uzanması da egonun bütünlük tarafından kucaklanmasına yardımcı oluyor, dolayısıyla tüm insanlar bundan faydalanabilir diye düşünüyorum.

İstanbul'da ONG Center'da 2024 Şubat ayında vermeye başlayacağınız 200 saatlik, Türkiye'de bir İlk olacak Naad Yoga/Ses Yogası Eğitmen Eğitimi hakkında neler söylemek istersiniz okuyucularımıza?

Türkiye'yi seviyorum ve İstanbul'u seviyorum. Bunun ilk ve muhtemelen tek sefer olacağına inanıyorum, sadece çok az kişi için, Londra'daki eğitimlerimle karşılaştırıldığında çok daha samimi olacak.

Bu eğitime kimler katılabilir?

Kalbinin çağrısına ses veren herkes...

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