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Dünyaca ünlü rapçi Baby Brown'dan Türkçe şarkıya cover

Dünyaca ünlü rapçi Baby Brown, sürpriz yaparak 'Antep Hamamları'na cover yaptı.

Dünyaca ünlü rapçi Baby Brown'dan Türkçe şarkıya cover

"Oriental Poison" ve "Per Ty" gibi dünyada ses getiren büyük hitlere imza atan ünlü rapçi Baby Brown büyük bir sürpriz yaparak ‘Antep Hamamları’na cover yaptı.  

Dünyaca ünlü rapçi Baby Brown'dan Türkçe şarkıya cover

Antalya Manavgat Sunthalia Otel’de İbrahim Şaşmaz ev sahipliğinde şarkıya klip çeken Brown, Türk kültürüne olan büyük sevgisini gösterdi. 

Dünyaca ünlü rapçi Baby Brown'dan Türkçe şarkıya cover

Rapçi, yeni çalışmasının bu yazın en çok çalınacak kulüp ve parti şarkısı olacağını iddia etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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