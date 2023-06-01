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Dünya çapında televizyon dünyasının önde gelen isimleri İstanbul’da bir araya geliyor

Birçok önemli yapıma imzasını atan Ay Yapım, dünya çapında özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen Academy Day etkinliğine ev sahipliği yapan Ay Yapım, 30 ülkeden televizyon dünyasının önde gelen temsilcilerine, Türkiye’deki televizyon dünyasının kapılarını aralıyor.

Dünya çapında televizyon dünyasının önde gelen isimleri İstanbul’da bir araya geliyor

Ay Yapım, bu hafta önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Dizi sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olarak kabul gören Emmys ve IEmmys ödüllerini de düzenleyen The International Academy of Television Arts & Science (Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi) üyelerinin bir araya geldiği Academy Day etkinliği bu yıl Ay Yapım ev sahipliğiyle Türkiye’de ilk kez İstanbul’da gerçekleşiyor. Uluslararası kültür ve medya endüstrisinde ön plana çıkan şirketlerin, kendini ve üretim yaptıkları ülkeyi tanıtmalarını sağlayan Academy Day, 31 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Dünya çapında televizyon dünyasının önde gelen isimleri İstanbul’da bir araya geliyor

Daha önce Star TV’de yayınlanan ‘Kara Sevda’ dizisi ile ‘En İyi Telenovela’, puhu tv’de yayınlanan Şahsiyet ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorilerinde IEmmys ödülünün sahibi olan Ay Yapım, uluslararası televizyon ve medya sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul’da ağırlıyor. Academy Day’in ilk gününde gerçekleşen kokteylde konuşan Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (The International Academy of Television Arts & Science) başkanı Bruce L. Paisner ‘Uzun zamandır tarihi ve kültürel alt yapısından dolayı Türkiye’ye gelmek istiyorduk. Geride bıraktığımız pandemi ve deprem süreçlerinden sonra bugün burada sevgili Kerem Çatay ve ekibiyle olmak heyecan verici.’ sözlerini sarf ederken ev sahipliğini üstlenen Ay Yapım Ceo’su Kerem Çatay ise açılış konuşmasında ‘İçerik üreticileri, senaristler, yönetmenler, oyuncular ile tanışacağınız ve çok keyif alacağınız 3 gün sizleri bekliyor’ sözlerini dile getirdi.

Dünya çapında televizyon dünyasının önde gelen isimleri İstanbul’da bir araya geliyor

Katılımcılar 140’dan fazla ülkede yayınlanan Türk dizilerinin çekildiği mekanları yakından görme fırsatı yakalarken İstanbul’un ve Türkiye’nin köklü, zengin geçmişi ile kültür ve medya endüstrisini de detaylı şekilde tanıma şansı bulacak.

Çeşitli panellerin gerçekleşeceği Academy Day Istanbul kapsamında katılımcılar, Türk içerik üreticileri, senarist, yönetmen ve oyuncularla bir araya gelecek.

 

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