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Rana Cabbar'ın hastane masraflarını hangi ünlü yapımcı ödedi?

Ünlü oyuncu Rana Cabbar'ın hastane masraflarını Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay'ın üstlendiği ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Rana Cabbar'ın hastane masraflarını hangi ünlü yapımcı ödedi?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rana Cabbar'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. 78 yaşında aramızdan ayrılan kıymetli oyuncunun karaciğer kanseri tedavisi gördüğü, beynine pıhtı atınca da Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı. Yapımcı Kerem Çatay'ın bu durumu öğrenir öğrenmez Aşk-ı Memnu dizisinde Süleyman Efendi rolünü oynayan Rana Cabbar için seferber olduğu ve durumu ağırlaşan usta oyuncuyu Memorial Hastanesi'ne aldırıp tüm hastane masraflarını da ödediği öğrenildi. Rana Cabbar bir süredir de Beyoğlu Öğretmenevi'nde kalıyordu.

Rana Cabbar'ın hastane masraflarını hangi ünlü yapımcı ödedi?

Öte yandan usta oyuncunun cenaze töreni bilgileri de belli oldu. Tiyatro, dizi ve sinema dünyasının usta ismi Rana Cabbar'ın cenaze töreni saat 13.00'te Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı ve Kilisesi'nde yapılacak. Ardından ünlü oyuncu aile mezarlığına defnedilecek.

Rana Cabbar'ın hastane masraflarını hangi ünlü yapımcı ödedi?

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