 Dr. Ezgi Eryılmaz ve Dr. Barış Keklik’ten yeni yıla ve yeni kliniğe özel davet

Dr. Ezgi Eryılmaz ve Dr. Barış Keklik’in ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl partisi, aynı zamanda Nişantaşı’nda hayata geçirilen yeni kliniklerinin açılışınıda kutlamak üzere iş ve sanat dünyasından seçkin davetlileri bir araya getirdi.

(Dr. Ezgi Eryılmaz & Dr. Barış Keklik)

Canlı müzik ve DJ performansları eşliğinde gerçekleşen davet, yeni yılın enerjisini ve yeni başlangıçların heyecanını buluşturdu.



Meslektaşlar, yakın dostlar ve sanat dünyasından isimlerin katılım gösterdiği organizasyonda, modern mimarisi ve şık detaylarıyla dikkat çeken yeni klinik davetlilerden tam not aldı. Özenle hazırlanan lezzetli ikramlar ve sıcak atmosfer, geceye keyifli bir ambiyans kattı.

Gece boyunca müzik ve sohbetin bir arada olduğu davet, konuklara unutulmaz bir yılbaşı buluşması yaşatırken; Dr. Ezgi Eryılmaz ve Dr. Barış Keklik, yeni yıl öncesinde bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşarak 2026’ya sağlık, başarı ve ilham dolu bir başlangıç dilediklerini ifade etti. Samimi ortamı ve yüksek enerjisiyle öne çıkan davet, hem yeni yılın hem de yeni kliniğin kutlandığı özel bir gece olarak hafızalarda yer etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.