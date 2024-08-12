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Donne'den zarafet ve modanın buluştuğu Minimal Glamour koleksiyonu

Donne, Minimal Glamour koleksiyonuyla zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek moda severlerin beğenisine sunuyor. Bu özel koleksiyon, her parçada kaliteli kumaşlar ve ince detaylarla dikkat çekiyor. Koleksiyonda öne çıkan dört eşsiz parça; Sherina Dress, Etta Mini Skirt, Lidia Shirt ve Nova Jumpsuit modern tasarımları ve ince detayları ile dikkat çekiyor.

Donne'den zarafet ve modanın buluştuğu Minimal Glamour koleksiyonu

Göz Alıcı Zarafetin Temsilcisi: Sherina Dress

Sherina Dress, sırtı çapraz detaylı ve göğüs dekolteli tasarımıyla göz kamaştırıyor. Adriana krep kumaştan üretilmiş bu uzun elbise, her adımda feminen dokunuşlarını hissettiriyor. Sherina Dress, sofistike ve cesur bir tarzı benimseyen kadınlar için ideal bir seçim oluyor.

Donne'den zarafet ve modanın buluştuğu Minimal Glamour koleksiyonu

İhtişamlı Şıklık: Etta Mini Skirt ve Lidia Shirt Kombini

Etta Mini Skirt, korsaj detayları ve hareketli valonlarıyla özgün bir stil sunuyor. İpek şantuk kumaşının hafif yapısı, bu eteği hem gündüz hem de gece şıklığınızı ön plana çıkaran bir parça haline getiriyor. Etta Mini Skirt, ince detaylarıyla her anınıza eşlik etmek için gardırobunuzda yerini almaya hazır.

Donne'den zarafet ve modanın buluştuğu Minimal Glamour koleksiyonu

Etta eteği tamamlayan Lidia Shirt, sırt ve kollardaki işçilikle öne çıkıyor. %100 vis kumaşından üretilmiş olan bu gömlek, günlük kullanımda ve özel davetlerde rahatlıkla tercih edilebilecek bir tarz sunuyor. Lidia Shirt, Etta Mini Skirt ile mükemmel bir uyum sağlayarak tarzınıza ekstra bir ışıltı ekliyor.

Donne'den zarafet ve modanın buluştuğu Minimal Glamour koleksiyonu

Nova Jumpsuit ile Yenilikçi bir Tarz

Nova Jumpsuit, düğme detayları ve straplez kesimiyle modern bir imaj yaratıyor. Geniş paçalı ve anvelop yırtmaç detayları, tuluma hem konforlu hem de farklı bir hava katıyor. %43 yün, %52 polyester ve %5 likra karışımı kumaşı, Nova Jumpsuit’i gardırobunuzun vazgeçilmez bir unsuru yapıyor.

Donne'den zarafet ve modanın buluştuğu Minimal Glamour koleksiyonu

Donne'nin Minimal Glamour koleksiyonu, estetik ve zarifliği mükemmel bir şekilde harmanlayarak moda dünyasında fark yaratmaya devam ediyor. Kaliteli kumaşlar ve titiz işçilikle bezenmiş her parça kendini gösteriyor.

Donne'den zarafet ve modanın buluştuğu Minimal Glamour koleksiyonu

Bu özel koleksiyonu daha yakından keşfetmek için Donne Alaçatı, Alsancak, Brandroom Yalıkavak, Brandroom Kanyon AVM ve The Store Society mağazalarını ziyaret edebilir veya donne.com.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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