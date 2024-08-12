Donne'den zarafet ve modanın buluştuğu Minimal Glamour koleksiyonu

Göz Alıcı Zarafetin Temsilcisi: Sherina Dress

Sherina Dress, sırtı çapraz detaylı ve göğüs dekolteli tasarımıyla göz kamaştırıyor. Adriana krep kumaştan üretilmiş bu uzun elbise, her adımda feminen dokunuşlarını hissettiriyor. Sherina Dress, sofistike ve cesur bir tarzı benimseyen kadınlar için ideal bir seçim oluyor.

İhtişamlı Şıklık: Etta Mini Skirt ve Lidia Shirt Kombini

Etta Mini Skirt, korsaj detayları ve hareketli valonlarıyla özgün bir stil sunuyor. İpek şantuk kumaşının hafif yapısı, bu eteği hem gündüz hem de gece şıklığınızı ön plana çıkaran bir parça haline getiriyor. Etta Mini Skirt, ince detaylarıyla her anınıza eşlik etmek için gardırobunuzda yerini almaya hazır.

Etta eteği tamamlayan Lidia Shirt, sırt ve kollardaki işçilikle öne çıkıyor. %100 vis kumaşından üretilmiş olan bu gömlek, günlük kullanımda ve özel davetlerde rahatlıkla tercih edilebilecek bir tarz sunuyor. Lidia Shirt, Etta Mini Skirt ile mükemmel bir uyum sağlayarak tarzınıza ekstra bir ışıltı ekliyor.

Nova Jumpsuit ile Yenilikçi bir Tarz

Nova Jumpsuit, düğme detayları ve straplez kesimiyle modern bir imaj yaratıyor. Geniş paçalı ve anvelop yırtmaç detayları, tuluma hem konforlu hem de farklı bir hava katıyor. %43 yün, %52 polyester ve %5 likra karışımı kumaşı, Nova Jumpsuit’i gardırobunuzun vazgeçilmez bir unsuru yapıyor.

Donne'nin Minimal Glamour koleksiyonu, estetik ve zarifliği mükemmel bir şekilde harmanlayarak moda dünyasında fark yaratmaya devam ediyor. Kaliteli kumaşlar ve titiz işçilikle bezenmiş her parça kendini gösteriyor.

Bu özel koleksiyonu daha yakından keşfetmek için Donne Alaçatı, Alsancak, Brandroom Yalıkavak, Brandroom Kanyon AVM ve The Store Society mağazalarını ziyaret edebilir veya donne.com.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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