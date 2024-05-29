Doğuş: Ben herkesi Allah’a havale ettim ama alacaklıyım

Şimdilerde İbrahim Erkal’ın 1996 yılında yayımlanan “Gönlünüze Talibim” albümünde yer alan “Yalnızım” şarkısı, Doğuş düeti ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öncelikle emeğinize sağlık gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Bu şarkıyı seçmeye nasıl karar verdiniz ve kimlerle çalıştınız. Şarkınızın hazırlık sürecinden biraz bahsedebilir misiniz?

‘’Teşekkür ederim. İbrahim Erkal tanımaktan büyük keyif aldığım bir dost,abi ve kardeşti. Onun şarkılarını seslendirmek onu tekrardan yaşatmakta benim için büyük onur oldu.Yorumladığım iki şarkıda hem kendi dinleyicim hem de İbrahim Erkal’ın dinleyicileri tarafından çok beğenildi ve sevildi.İlk saygı albümü için sevgili İskender Ulus’tan teklif geldi. Şarkıyı kendim seçip bu olsun dedim. Stüdyoda yorumlarken de tüylerim diken diken oldu. Sanki İbrahim Erkal’da yanımdaydı hissiyatı oldu. İkinci şarkıya ekip arkadaşlarımla karar verdik ve İnsafsız/Bir Sana Yandım Ben olsun dedik. Bu çalışmada sağolsunlar sevenlerimiz tarafından büyük ilgi gördü’’

ESKİ ŞARKILAR DAİMA KALICI. YENİ ÇIKAN İŞLERİN ÖMRÜ KISA

Şimdilerde yapılan şarkıları nasıl buluyorsunuz. Özellikle beğendiğiniz isimler var mı? müzik tarzı değişti mi?

‘’Herkesin verdiği emeğe saygı duyuyorum.Ben kulağıma hoş gelen her müziği dinlerim.Müzik tarzı değişti mi evrildi biraz ama hala insanlarda 90’lar özlemi var.Eski şarkılar daima kalıcı.Yeni çıkan işlerin ömrü kısa..’’

İlginç bir hayat hikayenizin olduğunu biliyoruz. Daha önceki bir röportajınızda hayatınızı film yapmak istediğinizi söylemiştiniz. Peki bu alanda çalışmalara başladınız mı Filmin ismi netleşti mi?

‘’Görüşmelerimiz devam ediyor. Dijital platformlardan ve film yapımcılarından sürekli teklifler geliyor. Değerlendirip en iyisi hangisi olacaksa planlarımda hayatımı ben yaşarken film yapmak var.’’

Bu filminizde çocukluk ve gençlik dönemlerinizi kimlerin oynamasını istersiniz var mı görüştüğünüz isimler?

‘’Aklımda oturmuş isimler var kimseye daha teklif götürmedik. Ama sürprizi kaçmasın netleşince sizlerin de bilgisi olacaktır.’’

PLANLARIMDA HAYATIMI BEN YAŞARKEN FİLM YAPMAK VAR

Kara kaplı bir defterinizden bahsetmiştiniz? Size kötülük yapanların isimlerini listelediğiniz bir defter olduğunu söylemiştiniz ve bu defterinizi henüz daha rafa kaldırmadığınızdan bahsetmiştiniz? Bu defterde ismi yazan kişilerle aranızda nasıl sorunlar yaşadınız ve bizim tanıdığımız isimler var mı? Neler söylemek istersiniz?

‘’Ben hak ve hukuka inanan biriyim. Kim kime ne kötülük yaptıysa mutlaka ona geri dönecektir. Aynı şekilde iyilikte kalıcıdır. Ben herkesi Allah’a havale ettim. Ama alacaklıyım’’

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