  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Doğaya dost ve sağlıklı içecek keyfi

Şeffaf cam malzemesi ve zarif ahşap kapak detayıyla dikkat çeken Bambum Tiktok Sürahi, su ve meşrubat servislerine ayrıcalık kazandırıyor. İnce ve uzun yapısıyla kolay tutuş imkânı sunan Bambum Tiktok Sürahi, hafif tasarımıyla istenilen her yere taşıma imkânı tanıyor.

Doğaya dost ve sağlıklı içecek keyfi

Günlük sıvı ihtiyacınızı karşılamada en büyük motivasyonunuz olan Bambum Tiktok Sürahi, şık görünümüyle her zaman eşlikçiniz oluyor.
Camın sağlıklı yapısı nedeniyle tercih sebebi olan Bambum Tiktok Sürahi, şık bambu kapağı ile uzun süre su ve meşrubatlarınıza koruma sağlıyor. Günlük kullanımda dikkat çekici bir alternatif olan Bambum Tiktok Sürahi, yüzde yüz yerli üretim olması ile dikkat çekiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kahve Dünyası Algötür tekneleri 2023 sezonuna “Alesta” dedi
  Güncel

Kahve Dünyası Algötür tekneleri 2023 sezonuna “Alesta” dedi

Samsung Nükhet Duru’nun eşsiz sahne performansıyla 2023 model televizyonlarını İzmir’de tanıttı
  Güncel

Samsung Nükhet Duru’nun eşsiz sahne performansıyla 2023 model televizyonlarını İzmir’de tanıttı

OptiFibre ve Ece Vahapoğlu’ndan Fit Menü İkon restoranlarında!
  Güncel

OptiFibre ve Ece Vahapoğlu’ndan Fit Menü İkon restoranlarında!

Demet Akalın’lı yeni Çetmen reklam filmi yayında!
  Güncel

Demet Akalın’lı yeni Çetmen reklam filmi yayında!

Ceess Global ‘Yılın En İyi Gayrimenkul Firması’ ödülünün sahibi oldu
  Güncel

Ceess Global ‘Yılın En İyi Gayrimenkul Firması’ ödülünün sahibi oldu

Dünya çapında televizyon dünyasının önde gelen isimleri İstanbul’da bir araya geliyor
  Güncel

Dünya çapında televizyon dünyasının önde gelen isimleri İstanbul’da bir araya geliyor