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Dizi için başpehlivan olan Burç Kümbetlioğlu, yaşadığı süreci anlattı!

 Dizi için başpehlivan olan Burç Kümbetlioğlu, yaşadığı süreci anlattı! İşte detaylar...

Dizi için başpehlivan olan Burç Kümbetlioğlu, yaşadığı süreci anlattı!

Burç Kümbetlioğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Dizi için başpehlivan olan Burç Kümbetlioğlu, yaşadığı süreci anlattı!

Kanal D'de ekrana gelen 'Uzak Şehir' dizisinde Boran Alabora karakterine hayat veren ve videolu sahnesiyle sık sık projede görülen oyuncu, "Hepsinin emeğine sağlık. Çok iyi iş çıkarıyorlar. Bir katkıda bulunduysam ne mutlu bana... Benim video kaydı sahnem var, o yayınlanınca reyting baya yükseldi. Her bölüm kullanıyorlar, o da hoşuma gidiyor" dedi.

 Dizi için başpehlivan olan Burç Kümbetlioğlu, yaşadığı süreci anlattı!


Başpehlivan Vedat karakterine hayat verdiği 'Harman Yeri' dizisinin anlatan Kümbetlioğlu, "Ağır bir işin içinden çıktım. İki aydır Antalya'daydım. Berk Oktay ile iki başrolü paylaşıyoruz. Birçok spor dalıyla uğraşıyorum ama güreşteki performans başka bir şey. Fiziksel güç, iyi beslenme, iyi uyku, sabır ve düzenli hayat istiyor. Güzel oldu ama" dedi. Role başlamadan önce hazırlık sürecinden bahseden Kümbetlioğlu, "İstanbul'da bir eski pehlivandan eğitim aldım. 1.5 ay sürdü. Bizi ezdiler, baya sıkılar. Fiziksel olarak direnç zordu. Spor yapıyorum ama güreşin ağır olduğunu bilmiyordum. Şimdi bizde olduk ama... Kispet özel bir deri... Onu giymesi ve çıkarması zor. İlk giydiğimde vücudumun birçok yeri morardı. Yağ sürerken ilk tiksinecek gibi geliyor ama biz alıştık. Sıkıntı olmadı. Oradaki başpehlivanlar, 'Biraz daha eğitim alırsanız Kırkpınar'a sokarız' dediler. Orada eğitime üç yaşında başlatıyorlar. Ciddi eğitim ve kültür var. Beslenme ve spor tekniğiyle yetişiyorlar. Çok sıkılar" diye konuştu.

 Dizi için başpehlivan olan Burç Kümbetlioğlu, yaşadığı süreci anlattı!

UZAK ŞEHİR SİNYALİ
Süreç içinde 15 kilo aldığını belirten oyuncu, "Kendi kendime daha fit olayım diye 10 kilo vermiştim. Üstüne 15 kilo almak zorunda kaldım. 1.5 ayda iyi beslenme ve sporla aldım. Biraz çekindim hızlı kilo almaktan ama bir şey olmadı. Sabah 8-10 yumurta, ciddi peynir ve meyve suyu tüketimi oldu. Öğle ve akşam yemeği ciddiydi. Oteldeki şefler biz iki tabak et yiyince şaşırdılar" açıklamasını yaptı. Kümbetlioğlu, "Bir işten ayrılınca üzülüyor musunuz?" sorusuna, "İşini seven biriyim. O yüzden bittiğinde üzülüyorum. Antalya'dan dönüp geldim, yıllarca İstanbul'da olmama rağmen adapte olamıyorum" yanıtını verdi. Oyuncu, "Yeni proje var mı?" sorusuna, "Görüştüğümüz projeler var. Belki 'Uzak Şehir'e döneriz, belli mi olur?" diye cevap verdi.

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