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“Dişimi kerpetenle çektiler”

Simge Fıstıkoğlu’nun Sözcü TV’deki bayram sohbetinin ilk konuğu olan Uğur Dündar, acısını hala unutamadığı kerpetenle dişinin çekildiği bayram anısını paylaştı.

“Dişimi kerpetenle çektiler”

Simge Fıstıkoğlu’nun bayram sohbetlerinin ilk konuğu usta gazeteci Uğur Dündar oldu. 

“Dişimi kerpetenle çektiler”

Uğur Dündar programda geçmiş bayram anıları arasında acısını hala hissettiği kötü bir anısını anlattı. Yaz tatillerini ve bayramları geçirdiği büyükleriyle gittiği köyde diş ağrısı ve o günün şartlarında bir berber tarafından kerpetenle çekilen dişini unutmayan Dündar, bayramlara ilişkin güzel anılarını da anlattı.

Küba’dan gelen bayram misafirleriyle geçirdiği bayramı ve dostları Kemal Sunal ve Müjdat Gezen ile anılarını da paylaşan Dündar, kalabalık aile yemeklerini, çocuklarıyla olan ilişkisini ve genç kalmanın tüyolarını anlattı.

“Dişimi kerpetenle çektiler”

Bayram sohbetlerinin diğer konukları Betül Arım, Engin Hepileri, Yılmaz Vural, Prof. Dr Kemal Sayar, İsmail Saymaz ve Fatih Portakal bayram anılarıyla keyifli sohbetler gerçekleştirdiler.

“Dişimi kerpetenle çektiler”

Simge Fıstıkoğlu ile bayram sohbetlerini Sözcü TV’den izleyebilir, kaçıranlar ise Sözcü TV youtube kanalından takip edebilirler.

 

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