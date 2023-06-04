Dilşat Erdil markası Deauty Skin ile hedeflerini anlattı

Dilşat Erdil, vegan içerikli Deauty Skin ve Deauty Beauty ürünleri ile hedefinin dünya devleri arasına girmek olduğunu söylerken “Bu Türkiye’den dünyaya açılan bir markanın hikayesidir. Yaptığım her bir ürünü sanatla harmanlayıp, bilimin ışığında ve doğa ananın gücü ile aşkla tasarlıyorum. Bu marka bu ülkenin milli gururu olana kadar daima çalışacağım.” dedi. Erdil hem markasının ikinci yılının başlangıcını hem de yaz aylarının gelişini yakın dostlarıyla kutladı. Birbirinden tanınmış simaların katıldığı davette, misafirler ürünleri denerken keyifli anlar geçirdi. Davete katılanlar arasında Miray Akay, Tuğba Melis Türk, Zeynep Özyağcılar, Duygu Genç, Özlem Yarar, Nilay Yalçınkaya gibi isimler vardı.

Zeynep Özyağcılar gazetecilerin “En Güzel Parçam” oyununda ki yapay zeka konusu hakkında sorulara “ Yapay Zeka gerçekten korkutucu bir olay. İnsanlarım yerini alabilecek kadar korkutucu. İnsanlar yapay zeka ve robotlarla ilişki yaşayacak. Oraya doğru gidiyoruz." dedi.

Kuruluş Osman’ın güzel yıldızı Miray Akay ailesinin bir kısmının Ukrayna’da yaşaması ve nasıl oldukları hakkındaki sorulara “Bir kısmı orada bir kısmı burada yaşıyorlar. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemizden birkaç kişiyi kaybettik. Onları orada çok merak ediyoruz ama bize hayatımıza devam etmemizi onları düşünmememizi bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini söylediler. Ama yasaklar kalktığında ilk fırsatta oraya gideceğiz” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.