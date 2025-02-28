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Dilan Çıtak'ın yenilikçi tarzı

Başarılı sanatçı Dilan Çıtak, yeni teklisi Güllere Sor Beni ile müzikseverlerle bir kez daha buluştu. İşte detaylar...

Dilan Çıtak'ın yenilikçi tarzı

Başarılı sanatçı Dilan Çıtak, yeni teklisi Güllere Sor Beni ile müzikseverlerle bir kez daha buluştu.

 Dilan Çıtak'ın yenilikçi tarzı

Söz ve müziğine başarılı sanatçı Sheyh Ree’nin imza attığı şarkının aranjesini Ozade yaptı. Güllere Sor Beni şarkısı; modern altyapısıyla dikkat çeken, şarkıda yer alan hafif rap tınıları ve yenilikçi tarzı ile Dilan Çıtak’ın müziğe getirdiği taze soluk olarak öne çıkıyor.

 Dilan Çıtak'ın yenilikçi tarzı


DİLAN'IN YÜZLEŞMESİ!
Yeni şarkısı hakkında konuşan Dilan Çıtak, "Güllere Sor Beni çalışmalarına başladığımız da, kendimi bir aynanın karşısında buldum.

Dilan Çıtak'ın yenilikçi tarzı
Her ritimde, her kelimede biraz daha netleştim. Bu şarkı, müzik duygularımı en doğru şekilde ifade edebilmenin rahatlığını verdi bana. Havalı, güçlü ve dürüst. Rap'in sert ritimleriyle hislerimi özgür bıraktım. Ritmin akışını cesur buluyorum ve bu yolculuğu, dinleyicilerin kendi ifadelerini bulmaları için onlara bırakıyorum" dedi.

Dilan Çıtak'ın yenilikçi tarzı
Güllere Sor Beni Dln Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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