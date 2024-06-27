 Derya Tuna estetik iddialarıyla ilgili konuştu

Derya Tuna, geçtiğimiz gün alışveriş için geldiği Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezinde görüntülenen Tuna, son günlerde konuşulan yüz gençleştirme işlemi hakkında sorulan sorulara da yanıt verdi.

Derya Tuna: “Ben babaanneyim, estetikle işim olmaz ama böyle ufak dokunuşlar da önemli. Beni bilen bilir, doğallıktan yanayım ama estetiğe de karşı değilim” dedi. Tuna, bu açıklamalarıyla hayranlarına hem doğal güzelliği koruma hem de gerektiğinde estetik müdahalelere açık olma mesajı verdi.

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