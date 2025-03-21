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Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın romantik Nişantaşı turu!

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın romantik Nişantaşı turu! İşte detaylar...

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın romantik Nişantaşı turu!

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın romantik Nişantaşı turu!

Çift, yağmur altında Nişantaşı sokaklarını turladı.

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın romantik Nişantaşı turu!
Yunanistan tatilinden dönen çift, soruları cevaplamadı.

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın romantik Nişantaşı turu!
İkili, bir kitapçıdan kitap aldıktan sonra yağmur altında

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın romantik Nişantaşı turu!
Nişantaşı'nı turlamaya devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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