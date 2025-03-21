 Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın romantik Nişantaşı turu!

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Çift, yağmur altında Nişantaşı sokaklarını turladı.



Yunanistan tatilinden dönen çift, soruları cevaplamadı.



İkili, bir kitapçıdan kitap aldıktan sonra yağmur altında



Nişantaşı'nı turlamaya devam etti.

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