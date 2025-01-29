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“Derbeder” tüm dijital platformlarda 

Türkçe pop müziğin romantik sesi Ceren Gündoğdu, ikinci stüdyo albümü Işık Olur Gözlerin için heyecan verici hazırlıklarını sürdürürken, albümden bir şarkıyı daha müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Ceren Gündoğdu’ya, prodüksiyonu Adi Rotem’e ait olan “Derbeder”, duygu yüklü melodisi ve derin sözleriyle dinleyiciyi kalbinden vuracak.

“Derbeder” tüm dijital platformlarda 

Kopmaz gibi görünen bağların çözülmesi ve bu ayrılığın beraberinde getirdiği hüznü işleyen “Derbeder”, lirik pop tarzının en güzel örneklerinden biri. Şarkının düzenlemesindeki öne çıkan korangle tınıları, ayrılık sonrası yaşanan ilk gecenin melankolisini adeta dinleyiciye hissettiriyor. Gündoğdu, şarkının ilhamını bir arkadaşlık ayrılığından aldığını şu sözlerle ifade ediyor:
 
“Derbeder” tüm dijital platformlarda 
“Yediğin içtiğin ayrı gitmezken iki yabancıya dönüşmek insanı derbeder ediyor. Ama geçmişin güzelliği, gerekli olan vedaların önüne geçemiyor.”
 
“Derbeder” tüm dijital platformlarda 
 
Sanatçının albüm öncesinde yayınladığı bu şarkı, müzikseverlerden şimdiden tam not alırken, müzik videosu ve fotoğrafları ise Taha Balta’nın imzasını taşıyor. Derbeder’in görsel dünyası, şarkının ruhuna uygun bir melankoli ve estetik sunuyor.

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