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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! İşte detaylar...

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!

Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener, Global Referans Group'un davetinde objektiflere yansıdı.

 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!


Bu sezon karı-koca olarak dönem işlerinde yer alan ikili, televizyon ekranlarında dikkat çekmeye devam ediyor.

 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!


"Selahaddin Eyyubi" dizisinde Ömer Mella rolünü canlandıran Erdinç Gülener’in ardından, Deniz Uğur da "Prens"in 3. sezonuna Macar Kraliçesi olarak dahil oldu.

 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!

AT BİNMEK İYİLEŞTİRİCİ BİR ŞEY
Dizi setinde oldukça keyifli bir atmosfer olduğunu dile getiren Uğur, çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Senaryoyu okurken gözlerim doluyor, aşırı güzel bir ekip. Dönem işlerinde at binmek ve kılıç kullanmak gerekiyor, bunun için eğitim aldık. At binmek mükemmel bir his, gerçekten iyileştirici bir şey" dedi.

 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!


İLK 5'TE GERÇEK OYUNCU YOK!
Dizilerde hep aynı yüzlerin yer alması konusundaki soruya sert bir yanıt veren Uğur, sektörde liyakatin göz ardı edilmesini eleştirdi: “"eçen gün en çok kazanan dizi oyuncularının listesini gördüm. İlk 5'e baktım, kusura bakmasınlar ama hiçbiri gerçek anlamda oyuncu değil! Hep hokka burun, badem göz tipler piyasada.

 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!

Bu, mesleğimiz için de ülke için de sağlıklı değil. Gerçekten yetenekli insanların öne çıkması lazım, sektörde tekelleşme olmamalı."

 

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!
SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİSİ: BİR MAYMUN BİLE DAHA ÇOK İZLENİR
Sosyal medyanın oyuncu seçimlerinde etkili olmasını da eleştiren Uğur, bu durumun sanatla bağdaşmadığını söyledi: “Birinin milyonlarca takipçisi olması, onun oyunculukta başarılı olduğu anlamına gelmez. Sosyal medya bambaşka bir mecra. Ben de kullanıyorum ama görüşlerimi paylaşmak için. Entelektüel seviyesi yüksek insanlar daha çok beni takip ediyor. Ama influencer olmak için hiçbir şey olmanıza gerek yok! Atom fizikçisi de influencer olabilir, dans eden bir maymun da… Ama inanın maymun daha çok izlenir!”

 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!


14 ŞUBAT'TA ROMANTİK ANLAR YERİNE KOLTUK TAŞIDILAR!
14 Şubat Sevgililer Günü’nü nasıl geçirdikleri sorulan çift, kahkahalar içinde yaşadıklarını anlattı. “Yeni bir mobilya aldık ama eskisini alacaklarını sanıyorduk. Yenisini getirenler ‘Bunu da biz mi indireceğiz?’ dediler. Sonunda Sevgililer Günü’müz koltuk taşıyarak ve temizlik yaparak geçirdik”

 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, dönem dizilerinde buluştu! Oyunculuk sadece güzel yüzle olmaz!

YAZ PLANI: DENİZE İLK BİZ GİRECEĞİZ!
Geçen yaz yoğun tempodan dolayı tatil yapamadıklarını belirten Uğur, bu yıl erken bir tatil planı yaptıklarını açıkladı: “Bu sene Kıbrıs’a kaçıp denize ilk biz girmek istiyoruz!”

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