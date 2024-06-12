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Deniz Seki'den yaz sürprizi

Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Deniz Seki,  cover yaptığı şarkıyı yakın zamanda yayınlayacağını duyurdu.

Deniz Seki'den yaz sürprizi

Şarkının son final kaydında stüdyoda pasta kesip kutlayan Deniz Seki, duygularını anlatan bir de kısa bir yazıyı paylaştı.

Deniz Seki'den yaz sürprizi

Merhabalar  

Çok uzun zaman olmadı ama heyecanımı ve duygularımı paylaşmak istedim.Yeni şarkılar, sözler, melodiler paylaşmak için sabırsızlanıyorum.Şimdi yaza girerken ilk sürprizimi açıklıyorum.Çok sevdiğim bir şarkıyı coverladım.Stüdyoda son hazırlıklar, yakında buluşuyoruz yeniden!!! 

Deniz Seki'den yaz sürprizi

Biz büyük ve kalabalık bir aileyiz. Herkesi sevgimle kucaklıyorum. Niran Ünsal. Canım dostum. İşini gücünü bırakarak şarkı okuma zamanında yanımda oldu. Desteğiyle mutlu etti. Menajerim Haluk Şentürk'te stüdyoda yanımdaydı. Hep birlikte yeni şarkı için pasta kesip ufak bir kutlama yaptık. Aranjörüm her zaman ki gibi Murat Yeter, yoldaşım Cemal Günbaş ve fotoğraflarımızı ölümsüzleştiren Ahmet Yürekli... Hepinize sonsuz destekleriniz için binlerce teşekkürler. 

Deniz Seki'den yaz sürprizi

Sizleri yormayan gülümseten ve eğlendirecek bir şarkı. Bu sıcaklarda içinizi bu şarkı ile ferahlatmak istedim.

Dinlerken hep birlikte müziğin tadını çıkaralım!

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