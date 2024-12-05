Deniz Çakır'dan konuşulacak 'Yaprak Dökümü' itirafı!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, NTV ekranlarında Empati'de her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş, tarihe geçmiş insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla Empati kuruyorlar.

Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, kendilerine ait bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkarıyorlar. Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor. Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba gecesi, oyuncu Deniz Çakır'ı konuk etti.



FERHUNDE'Yİ ÇOK SEVDİĞİMİ YENİ ANLADIM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Ferhunde çok sevilen bir karakter oldu, sen ondan bir şey öğrendin mi?" sorusu üzerine Deniz Çakır: "Çok şey öğrendim, ben de onu çok sevmişim, bunu yeni anladım. Bir program yapıldı, fenomen karakterler üzerine, benle de Ferhunde üzerine yaptılar o programı. Ferhunde üzerine konuşurken ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar onunla aslında Empati kurduğumu, onun bütün yaptıklarının, nedenleriyle onu savunduğumu anladım... Baya savunma avukatı gibi, ne kadar içselleştirdiğimi, bi taraftan da ne kadar özlediğimi farkettim, kıymetliymiş gerçekten Ferhunde.

FERHUNDE'DEN KADIN OLMAYA DAİR ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

İlk gençlik yıllarımda, 20'lerin başında başlayıp 5 sene sürdüğü için, bir de kötü kadın, güya, bence hiç değil. Çünkü yurtlarda büyümüş, üvey babası bunu taciz etmiş, annesi onu öldürmüş, yurttan çıkmış üniversite okumuş, o konak içinde diğer kızkardeşler kıyasladığında... Ferhunda bana çok şey öğretti, benden çok daha kadındı, o benden çok adım öndeydi, bir sürü şey öğrendim Ferhunde'den. Kadın olmaya dair, evliliğe dair. Dışardan bu meslekten uzak insanlara çok tuhaf gelebilir, çok şey öğretti bana"



EŞİMLE BENİ ZUHAL OLCAY TANIŞTIRDI

Deniz Çakır, geçtiğimiz yıl evlendiği Bilgehan Baykal ile kendisi Zuhal Olcay'ın tanıştırdığını da ilk kez Empati'te anlattı.

"Bir yemekte tanıştık ama, aslında sevgili Zuzu (Zuhal Olcay), bana 2 sene önce ondan bahsetmişti. Onun damadının en yakın arkadaşlarından biriymiş, bir çocuk var, aslında ne kadar uyarsınız bak felan diye, ben de ne alaka Zuzu dedim, böyle eski usül gülerim ben dedim. Bir taraftan da Zuzu bunu diyorsa... 2 sene sonra, bir yemekte Zuzu, arkadaşlarımız felan, bak üst masada kim var dedi. Gelsinler mi kahveye dedi, gelsinler dedim, çok rahatım, hiç alakam yok; geldiler, kahve içtik beraber, sonra da bir yemek yedik, gerçekten Zuzu doğru tahmin etmiş. Zuzu'yu çok seviyorum, nikah şahidimiz oldu, çok kıymetli Zuzu benim için.

Her oyuncunun hayranlık duyduğu bir üst nesli vardır ya, benim için o Zuhal Olcay'dır. Çok güzeldir, çok iyi oyuncu, çok duruşu, çok omurgalı, çok iyi şarkı söylüyor, İffet'de 2011'de beraber oynadık, ben oynayamadım onu seyretmekten, hayranlığımdan"

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